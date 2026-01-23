Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 7 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Les images ne disent pas toujours la vérité. Découvrez comment sont créés les deepfakes et comment les repérer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



