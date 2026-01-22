Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes
Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes samedi 7 mars 2026.
Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 7 mars, 15h30 dans la limite des places disponibles
Les images ne disent pas toujours la vérité. Découvrez comment sont créés les deepfakes et comment les repérer.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-07T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35