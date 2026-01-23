Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 14 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Les images ne disent pas toujours la vérité. Découvrez comment sont créés les deepfakes et comment les repérer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T17:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

