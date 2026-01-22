Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Bibliothèque Maurepas Rennes
Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 14 mars, 15h30 dans la limite des places disponibles
Les images ne disent pas toujours la vérité. Découvrez comment sont créés les deepfakes et comment les repérer.
Début : 2026-03-14T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T17:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38