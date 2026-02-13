Deepfake : faut-il le voir pour le croire ?, Bibliothèque Villejean, Rennes

Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Mercredi 11 mars, 15h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 32 »}]

Les images ne disent pas toujours la vérité. Découvrez comment sont créés les deepfakes et comment les repérer. atelier numérique adultes