GUILLAUME MEURICE ET ERIC LAGADEC – LA PALENE Rouillac jeudi 27 novembre 2025.

GUILLAUME MEURICE ET ERIC LAGADEC Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Un astrophysicien, un humoriste, deux infinis : l’Univers… et la bêtise humaine. Guillaume Meurice et Éric Lagadec nous embarquent dans une conférence-spectacle aussi brillante qu’irrésistible, où galaxies, exoplanètes, milliardaires perchés et absurdités bien terrestres se croisent avec jubilation. Entre rigueur scientifique et satire bien sentie, ils interrogent notre place dans le cosmos, nos limites, et notre fascinante capacité à dire (et faire) n’importe quoi. L’un manie les télescopes, l’autre la punchline ; leur complicité fait des étincelles. Mis en scène par Papy, Vers l’infini… bouscule les idées reçues avec humour et pédagogie, sans jamais sacrifier l’exigence. On en ressort plus curieux, un peu plus humble… et surtout hilare. Une rencontre rare entre science et dérision, pour celles et ceux qui aiment comprendre et rire en même temps.

LA PALENE 139 BOULEVARD D’ENCAMP 16170 Rouillac 16