Defays/Depreissac Quintet Le Son de la Terre PARIS 05

Defays/Depreissac Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 17 octobre 2025.

C’est plus du côté du jazz que l’emmène le quintet qu’elle forme avec son père Olivier Defays et Ludovic Depreissac. Dans un répertoire écrit sur mesure comportant notamment des chansons originales , la voix aérienne et limpide de l’artiste est tour à tour mise à contribution en tant que soliste bien-sûr mais aussi comme instrument à part entière en se fondant à celles du saxophone et du piano .

Maë Defays :chant

Olivier Defays :Saxophones

Ludovic Depreissac :piano

Solène Cairoli :contrebasse

Ronan Ristord :batterie

La musique de Maë Defays en tant qu’auteure et compositrice navigue sur les ondes de la soul et du jazz .

Le vendredi 17 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05