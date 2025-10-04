Defee Concert Le Touquet-Paris-Plage

Defee Concert Le Touquet-Paris-Plage samedi 4 octobre 2025.

Defee Concert

Palais des Congrès Salle Adenauer Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-10-04
2025-10-04

Mozart & Chopin
A 16h
Entrée libre.

Catherine Gaucher piano.
Delphine Kerob violoncelle.
Patrick Micheels chant.
Jean Rotman piano.   .

Palais des Congrès Salle Adenauer Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00  office-tourisme@letouquet.com

English :

Mozart & Chopin

German :

Mozart & Chopin

Italiano :

Mozart e Chopin

Espanol :

Mozart y Chopin

