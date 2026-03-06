Défends ton château fort Pirou
Défends ton château fort Pirou samedi 4 avril 2026.
Défends ton château fort
3, Le Château Pirou Manche
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-05-03 11:30:00
2026-04-04
Comment faire pour vraiment défendre un château-fort ? Venez protéger le château de Pirou en compagnie du guide-conférencier Simon Tasset ! Apprenez les différentes stratégies de défense, et comment repousser les assaillants. Animation ludique pour toute la famille.
Les dimanches à 10h30 .
3, Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25 accueil@chateau-pirou.fr
