Défends ton château fort Pirou

Défends ton château fort

3, Le Château Pirou Manche

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-05-03 11:30:00

2026-04-04

Comment faire pour vraiment défendre un château-fort ? Venez protéger le château de Pirou en compagnie du guide-conférencier Simon Tasset ! Apprenez les différentes stratégies de défense, et comment repousser les assaillants. Animation ludique pour toute la famille.

Les dimanches à 10h30 .

3, Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25 accueil@chateau-pirou.fr

