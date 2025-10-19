Défends ton château Pirou
Défends ton château Pirou dimanche 19 octobre 2025.
Défends ton château
3 Le château Pirou Manche
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Comment faire pour vraiment défendre un château-fort ? Venez protéger le château de Pirou ! Animation ludique pour toute la famille. Durée 1h.
Réservation au 06 84 98 41 25. .
3 Le château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25
