Défends ton château Pirou dimanche 26 octobre 2025.

3 Le château Pirou Manche

Comment faire pour vraiment défendre un château-fort ? Venez protéger le château de Pirou ! Animation ludique pour toute la famille. Durée 1h.

Réservation au 06 84 98 41 25.   .

3 Le château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25 

