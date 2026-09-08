Défends ton château Pirou
dimanche 25 octobre 2026 · Pirou
Informations pratiques
Pirou
Défends ton château
3 Le Château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25 15:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Visite. Comment protéger efficacement une forteresse ? Venez relever le défi en défendant le château de Pirou ! Une animation ludique à vivre en famille.
Tous les dimanches à 14h.
Durée : 1h.
Réservation obligatoire au 06 84 98 41 25. .
3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25 accueil@chateau-pirou.fr
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English : Défends ton château
L’événement Défends ton château Pirou a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Ouest Centre Manche
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