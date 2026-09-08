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AGENDA · Pirou

Défends ton château Pirou

dimanche 1 novembre 2026 · Pirou

Défends ton château Pirou

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Le Château
Ville
50770 Pirou
Département
Manche
Tarif

Pirou

Défends ton château

3 Le Château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 14:00:00
fin : 2026-11-01 15:00:00

Date(s) :
2026-11-01

Visite. Comment protéger efficacement une forteresse ? Venez relever le défi en défendant le château de Pirou ! Une animation ludique à vivre en famille.
Tous les dimanches à 14h.
Durée : 1h.
Réservation obligatoire au 06 84 98 41 25.   .

3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25  accueil@chateau-pirou.fr

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English : Défends ton château

L’événement Défends ton château Pirou a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Ouest Centre Manche

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