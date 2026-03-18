Déferlante Percheronne Saint-Jean-Pierre-Fixte

Déferlante Percheronne Saint-Jean-Pierre-Fixte 2026-04-12

Déferlante Percheronne Saint-Jean-Pierre-Fixte dimanche 12 avril 2026.

Déferlante Percheronne

Saint-Jean-Pierre-Fixte Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

La déferlante percheronne, la course la plus folle de la région est de retour ! La célèbre course d’obstacles où le fun et la coopération l’emporte ‍♀️
Parcours de 6 ou 10 km au choix.
La déferlante percheronne est de retour !
Serez-vous Finisher de la 4ème édition de la Déferlante percheronne ?
La célèbre course d’obstacles où le fun et la coopération l’emporte ! ‍♀️
Parcours de 6 ou 10 km au choix.
Dépassez vos limites dans une course pas comme les autres.   .

Saint-Jean-Pierre-Fixte 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   la.deferlante.percheronne@gmail.com

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English :

La déferlante percheronne, the region’s craziest obstacle course, is back! The famous obstacle course where fun and cooperation win ?????
Choice of 6 or 10 km course.

L’événement Déferlante Percheronne Saint-Jean-Pierre-Fixte a été mis à jour le 2026-03-14 par OTs DU PERCHE