Déferlante Percheronne

Saint-Jean-Pierre-Fixte Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La déferlante percheronne, la course la plus folle de la région est de retour ! La célèbre course d’obstacles où le fun et la coopération l’emporte ‍♀️

Parcours de 6 ou 10 km au choix.

La déferlante percheronne est de retour !

Serez-vous Finisher de la 4ème édition de la Déferlante percheronne ?

La célèbre course d’obstacles où le fun et la coopération l’emporte ! ‍♀️

Parcours de 6 ou 10 km au choix.

Dépassez vos limites dans une course pas comme les autres. .

Saint-Jean-Pierre-Fixte 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire la.deferlante.percheronne@gmail.com

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English :

La déferlante percheronne, the region’s craziest obstacle course, is back! The famous obstacle course where fun and cooperation win ?????

Choice of 6 or 10 km course.

L’événement Déferlante Percheronne Saint-Jean-Pierre-Fixte a été mis à jour le 2026-03-14 par OTs DU PERCHE