Déferlantes littéraires 2026

Decazeville Aveyron

Début : 2026-03-14

fin : 2026-05-06

2026-03-14

Jusqu’au 3 avril

La Yourte d’Isabelle Simler

Médiathèque Decazeville

Venez vous émerveiller sous la yourte d’Isabelle Simler.

Un espace comme un cocon, un abri où partager des lectures et découvrir l’univers d’Isabelle Simler, auteure et illustratrice d’albums jeunesse.

Prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. Public de 0 à 4 ans.



Samedi 14 mars

Sam’di de…lire dans la yourte

Médiathèque Decazeville 15h

Entrez dans la yourte et installez-vous confortablement pour écouter des histoires et découvrir l’univers d’Isabelle Simler.

Public 18 mois à 3 ans, jauge limitée, sur réservation.



Mercredi 18 mars

Zistoires des conteuses les contes traditionnels

Médiathèque Firmi 16h

A partir de 5 ans.



Samedi 28 mars

Croc’livres

Médiathèque Decazeville 14h

Présentation du résultat du vote du prix des lecteurs 2025.



Du 8 avril au 6 mai

Ateliers Playstation 5 et casque VR

Médiathèque Decazeville

Venez découvrir l’univers de la réalité virtuelle ! Ateliers pour les jeunes et les adultes autour de Beat Saber, un jeu de rythme, et Mirage, un jeu tranquille de randonnée en kayak. La PS5 et le casque VR seront également utilisables à la médiathèque de Decazeville sur rendez-vous si vous voulez vous essayer à d’autres jeux.

Prêtés par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. Jauge limitée, sur réservation.



Samedi 11 avril

Salon du Livre et des Auteurs Jeunesse

Salle d’animation Firmi 10h à 12h30 et 14h à 17h

Venez rencontrer les 6 auteurs/autrices invités cette année Edouard Manceau, Arthur Ténor, Pauline Kalioujny, Julien Arnal, Perceval Barrier et Carbone et découvrez également l’exposition des élèves du Bassin.

En partenariat avec Firmi Initiatives, la ville de Firmi, Presse Bulle et l’Inspection académique.

Entre-sorts sous yourte Raconte & Moi compagnie Hors-Logerie

Parvis médiathèque Firmi 10h à 12h30 et 14h à 17h

RaConte&Moi est une parenthèse artistique, une invitation à la découverte tout en histoire et en musique !



Médiathèques du Bassin 05 65 43 75 25 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 75 25

