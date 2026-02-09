Déferlantes littéraires 2026 Decazeville
Déferlantes littéraires 2026 Decazeville samedi 14 mars 2026.
Déferlantes littéraires 2026
Decazeville Aveyron
Début : 2026-03-14
fin : 2026-05-06
2026-03-14
Jusqu’au 3 avril
La Yourte d’Isabelle Simler
Médiathèque Decazeville
Venez vous émerveiller sous la yourte d’Isabelle Simler.
Un espace comme un cocon, un abri où partager des lectures et découvrir l’univers d’Isabelle Simler, auteure et illustratrice d’albums jeunesse.
Prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. Public de 0 à 4 ans.
Samedi 14 mars
Sam’di de…lire dans la yourte
Médiathèque Decazeville 15h
Entrez dans la yourte et installez-vous confortablement pour écouter des histoires et découvrir l’univers d’Isabelle Simler.
Public 18 mois à 3 ans, jauge limitée, sur réservation.
Mercredi 18 mars
Zistoires des conteuses les contes traditionnels
Médiathèque Firmi 16h
A partir de 5 ans.
Samedi 28 mars
Croc’livres
Médiathèque Decazeville 14h
Présentation du résultat du vote du prix des lecteurs 2025.
Du 8 avril au 6 mai
Ateliers Playstation 5 et casque VR
Médiathèque Decazeville
Venez découvrir l’univers de la réalité virtuelle ! Ateliers pour les jeunes et les adultes autour de Beat Saber, un jeu de rythme, et Mirage, un jeu tranquille de randonnée en kayak. La PS5 et le casque VR seront également utilisables à la médiathèque de Decazeville sur rendez-vous si vous voulez vous essayer à d’autres jeux.
Prêtés par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. Jauge limitée, sur réservation.
Samedi 11 avril
Salon du Livre et des Auteurs Jeunesse
Salle d’animation Firmi 10h à 12h30 et 14h à 17h
Venez rencontrer les 6 auteurs/autrices invités cette année Edouard Manceau, Arthur Ténor, Pauline Kalioujny, Julien Arnal, Perceval Barrier et Carbone et découvrez également l’exposition des élèves du Bassin.
En partenariat avec Firmi Initiatives, la ville de Firmi, Presse Bulle et l’Inspection académique.
Entre-sorts sous yourte Raconte & Moi compagnie Hors-Logerie
Parvis médiathèque Firmi 10h à 12h30 et 14h à 17h
RaConte&Moi est une parenthèse artistique, une invitation à la découverte tout en histoire et en musique !
Médiathèques du Bassin 05 65 43 75 25 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 75 25
