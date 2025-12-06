Défi 3637 km Carentan-les-Marais
Défi 3637 km Carentan-les-Marais samedi 6 décembre 2025.
Défi 3637 km
Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 08:30:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
Date(s) :
2025-12-06
2 parcours, soit 363,7 mètres autour de l’église, soit 3,637 km de circuit fléché dans la ville. .
Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 31
English : Défi 3637 km
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Défi 3637 km Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Baie du Cotentin