Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Défi 3637 km Carentan-les-Marais

Défi 3637 km Carentan-les-Marais samedi 6 décembre 2025.

Défi 3637 km

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 08:30:00
fin : 2025-12-06 17:30:00

Date(s) :
2025-12-06

2 parcours, soit 363,7 mètres autour de l’église, soit 3,637 km de circuit fléché dans la ville.   .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 31 

English : Défi 3637 km

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Défi 3637 km Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Baie du Cotentin