Défi 3637 km dans le cadre du Téléthon Carentan-les-Marais
Défi 3637 km dans le cadre du Téléthon Carentan-les-Marais vendredi 5 décembre 2025.
Défi 3637 km dans le cadre du Téléthon
Église Notre-Dame Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Parcours autour de l’église (363,7 m). .
Église Notre-Dame Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00
English : Défi 3637 km dans le cadre du Téléthon
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Défi 3637 km dans le cadre du Téléthon Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Baie du Cotentin