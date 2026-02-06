Défi 47 La Cyclosportive du Lot-et-Garonne

Centre-ville Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

3e édition du Défi 47, la plus grande cyclosportive du Lot-et-Garonne.

Au programme cette année, 4 parcours pour tous les niveaux (130 km, 80 km, 47 km, 30 km).

Un parcours de 30 km, accessible aux familles et encadré par le service des sports de la Ville.

Inscriptions obligatoires.

Centre-ville Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Défi 47 La Cyclosportive du Lot-et-Garonne

3rd edition of Défi 47, the biggest cyclosportive in Lot-et-Garonne.

This year’s program features 4 routes for all levels (130 km, 80 km, 47 km, 30 km).

A 30 km route, accessible to families and supervised by the town’s sports department.

Registration required.

L’événement Défi 47 La Cyclosportive du Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot