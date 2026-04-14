Défi « À l’école j’y vais à vélo ou en trottinette », Ville de Lyon,

Défi « À l’école j’y vais à vélo ou en trottinette » Vendredi 8 mai, 08h00 Ville de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T08:00:00+02:00 – 2026-05-08T10:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T08:00:00+02:00 – 2026-05-08T10:00:00+02:00

5e édition

Jeudi 7 mai, votre enfant et tous les élèves de sa classe sont invité⸱es à venir à l’école sur leur vélo, trottinette ou draisienne. Se déplacer ainsi en ville, vers l’école ou les lieux de loisirs, c’est déjà une aventure pour les plus jeunes. C’est aussi un moyen ludique pour aller plus loin qu’à pied, un appren-tissage de l’autonomie, un temps d’activité physique bienvenu. Le Défi “A l’école, j’y vais à vélo ou en trottinette” est réalisé en partenariat avec la Ville de Lyon.

Participer au défi

Pour cet événement, les écoles sont organisées pour accueillir les enfants et leurs bicyclettes ou trottinettes. Des étiquettes seront distribuées pour retrouver facilement engin roulant et casque. Un comptage des élèves participant·es sera réalisé par les enseignant·es. Les écoles recevront un label selon leur niveau de participation.

Et pour faire de cette journée une réussite, nous vous encourageons, parent·es d’élèves, à aider les équipes éducatives pour l’accueil des élèves roulants ce jour-là ou encore à organiser une véloparade ou un vélobus dans le quartier pour venir à l’école. Un livret d’une dizaine d’actions possibles est à votre disposition sur le site du Défi.

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Le jeudi 7 mai 2026, les élèves lyonnais·es sont invité·es à se rendre à leur école à vélo ou en trottinette. C’est l’occasion de sensibiliser les familles aux modes actifs vers l’école.

Maison du Vélo Lyon métropole