Défi Ados Ombre et Lumière Nouveauté Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Défi Ados Ombre et Lumière Nouveauté

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Pour les jeunes de 12 à 18 ans et leurs parents,

Avec Thomas HÉRITIER, peintre-illustrateur

Se munir de téléphones portables (ou d’appareils photographiques numériques).

Activités à faire en famille, adolescents, grands frères et sœurs, parents ou grands-parents, accompagnés d’un artiste et d’un guide, pour découvrir la ville de façon ludique. Objectif réaliser un carnet d’impressions dessinées à partir de découvertes faites au bout de la rue.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

