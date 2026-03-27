Défi Alimentation à Courtenay 1er atelier sur 7

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09 12:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Dans le cadre d’une collaboration entre le Contrat Local de Santé (CLS) et le Projet Alimentaire Territorial (PAT), Courtenay accueille un Défi Alimentation.

Dans le cadre d’une collaboration entre le Contrat Local de Santé (CLS) et le Projet Alimentaire Territorial (PAT), Courtenay accueille un Défi Alimentation.

L’objectif de ce défi est de sensibiliser le grand public à une alimentation saine, locale et accessible, tout en prenant soin de sa santé et de son environnement. Ces ateliers ludiques et participatifs encouragent des gestes simples et concrets, bons pour le corps, la planète… et le quotidien. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 90 65

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English :

As part of a collaboration between the Local Health Contract (CLS) and the Territorial Food Project (PAT), Courtenay is hosting a Food Challenge.

L’événement Défi Alimentation à Courtenay 1er atelier sur 7 Courtenay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO