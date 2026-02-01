Défi Alimentation cuisine anti-gaspi Villedieu-sur-Indre

Défi Alimentation cuisine anti-gaspi

60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre Indre

Début : Mercredi 2026-02-04

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Cuisinons ensemble des fruits locaux et de saison, en les utilisant dans leur intégralité, la chair comme les épluchures !

Une première rencontre du Défi Alimentation pour présenter le défi, et pour se rencontrer. .

60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 89 37 21

Let’s cook local, seasonal fruit together, using all of it flesh and peel!

