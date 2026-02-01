Défi Alimentation cuisine anti-gaspi Villedieu-sur-Indre
Défi Alimentation cuisine anti-gaspi Villedieu-sur-Indre mercredi 4 février 2026.
Défi Alimentation cuisine anti-gaspi
60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Cuisinons ensemble des fruits locaux et de saison, en les utilisant dans leur intégralité, la chair comme les épluchures !
Une première rencontre du Défi Alimentation pour présenter le défi, et pour se rencontrer. .
60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 89 37 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s cook local, seasonal fruit together, using all of it flesh and peel!
L’événement Défi Alimentation cuisine anti-gaspi Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme