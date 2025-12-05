Défi amical Valençay
Défi amical Valençay vendredi 5 décembre 2025.
Défi amical
2 Rue Jean Giraudoux Valençay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Défi pour le téléthon 2025.
Petit défi amical et convivial. Objectif s’amuser et passer un bon moment autour de petits ateliers, jeux et matches autour des sports de raquettes. Evénement ouvert à tous. Penser à vos chaussures de sport. .
2 Rue Jean Giraudoux Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 06 27 89
English :
Challenge for telethon 2025.
German :
Herausforderung für den Telethon 2025.
Italiano :
Sfida per il Telethon 2025.
Espanol :
Desafío para el telemaratón de 2025.
L’événement Défi amical Valençay a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Pays de Valençay