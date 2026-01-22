[Dé]fi au musée Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie
[Dé]fi au musée Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie jeudi 19 février 2026.
[Dé]fi au musée
Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-27 2026-04-17 2026-04-24 2026-10-23 2026-10-30
Jeu de plateau grandeur nature au musée !
En famille ou entre amis, plongez dans un jeu de plateau grandeur nature… dans le musée ! Lancez le dé géant, relevez les défis et trouvez les réponses aux questions cachées tout autour de vous. Prêts pour une partie ?
A partir de 6 ans, présence des parents obligatoire.
Limité à 20 places.
Accès libre au musée de Préhistoire et à l’exposition temporaire inclus dans le billet. .
Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Life-size board game at the museum!
L’événement [Dé]fi au musée Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-01-22 par CDT53