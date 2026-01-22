[Dé]fi au musée Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

[Dé]fi au musée

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Jeu de plateau grandeur nature au musée !

En famille ou entre amis, plongez dans un jeu de plateau grandeur nature… dans le musée ! Lancez le dé géant, relevez les défis et trouvez les réponses aux questions cachées tout autour de vous. Prêts pour une partie ?

A partir de 6 ans, présence des parents obligatoire.

Limité à 20 places.

Accès libre au musée de Préhistoire et à l’exposition temporaire inclus dans le billet. .

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

Life-size board game at the museum!

