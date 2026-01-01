Défi d’Arvi La Chal Saint-Jean-d’Arves

Défi d’Arvi

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 15:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Les Défis d’Arvi proposent une série de mini-jeux ludiques et accessibles à tous, comme le chifoumi géant et d’autres défis amusants.

Rapidité, réflexion et bonne humeur sont au cœur de cette animation conviviale où chacun peut tenter sa chance.

.

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arvi’s Challenge

Arvi’s Challenges offer a series of fun mini-games that are accessible to everyone, such as giant rock-paper-scissors and other entertaining challenges.

Speed, quick thinking and good humour are at the heart of this friendly event where everyone can try their luck.

L’événement Défi d’Arvi Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves