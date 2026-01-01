Défi d’Arvi La Chal Saint-Jean-d’Arves
Défi d’Arvi La Chal Saint-Jean-d’Arves mardi 13 janvier 2026.
Défi d’Arvi
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 15:30:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Les Défis d’Arvi proposent une série de mini-jeux ludiques et accessibles à tous, comme le chifoumi géant et d’autres défis amusants.
Rapidité, réflexion et bonne humeur sont au cœur de cette animation conviviale où chacun peut tenter sa chance.
.
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arvi’s Challenge
Arvi’s Challenges offer a series of fun mini-games that are accessible to everyone, such as giant rock-paper-scissors and other entertaining challenges.
Speed, quick thinking and good humour are at the heart of this friendly event where everyone can try their luck.
L’événement Défi d’Arvi Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves