Défi de la Baie La Bernerie-en-Retz

Venez nombreux! A la Bernerie-en-Retz, nous vous invitions à une grande collecte sur la plage organisée par l’association Hirondelle.

Le 6 septembre, dans le cadre du Défi de la Baie, 70 nageurs partiront le matin de Préfailles pour rejoindre les Moutiers dans l’aprés midi.

En parallèle de ce défi sportif, et lors du passage des nageurs le long de la commune, l’association Hirondelle organise une grande collecte de déchets sur la grande plage..

Le but de cette journée:

Encourager les nageurs viennent de Préfailles

Nettoyer les plages de la Bernerie et des Moutiers

Marcher sur le GR entre la Bernerie et les Moutiers

Etre sensibilisé sur ce que deviennent nos déchets

Rencontrer Thierry Corbalan, nageur handicapé

Plan d’eau La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 72 57 contact@srbernerie.fr

English :

Come one, come all! In La Bernerie-en-Retz, we invite you to a big collection on the beach organized by the Hirondelle association.

German :

Kommen Sie zahlreich! In La Bernerie-en-Retz laden wir Sie zu einer großen Sammlung am Strand ein, die von der Organisation Hirondelle organisiert wird.

Italiano :

Venite tutti! A La Bernerie-en-Retz, vi invitiamo a una raccolta di fondi sulla spiaggia organizzata dall’associazione Hirondelle.

Espanol :

¡Venga uno, vengan todos! En La Bernerie-en-Retz, te invitamos a un acto benéfico en la playa organizado por la asociación Hirondelle.

