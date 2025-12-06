Défi de natation dans le cadre du Téléthon

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Nager la plus grande distance possible, l’objectif 200 km cumulés. .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

English : Défi de natation dans le cadre du Téléthon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Défi de natation dans le cadre du Téléthon Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Baie du Cotentin