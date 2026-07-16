Défi découverte des coulisses de la médiathèque, Médiathèque de Chantepie, Chantepie
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Chantepie · Chantepie
Informations pratiques
Défi découverte des coulisses de la médiathèque Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque de Chantepie Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
L’équipe vous propose une formation accélérée. Catalogage, équipement, réparation, lecture, retards : devenez apprentis médiathécaires. Attention aux pièges ! Réussirez-vous à valider votre diplôme ?
Médiathèque de Chantepie 86 avenue andre bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299410567 https://chantepie.bibenligne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://chantepie.bibenligne.fr/ »}]
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