Défi découverte des coulisses de la médiathèque, Médiathèque de Chantepie, Chantepie

Informations pratiques

Défi découverte des coulisses de la médiathèque Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque de Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

L’équipe vous propose une formation accélérée. Catalogage, équipement, réparation, lecture, retards : devenez apprentis médiathécaires. Attention aux pièges ! Réussirez-vous à valider votre diplôme ?

Médiathèque de Chantepie 86 avenue andre bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299410567 https://chantepie.bibenligne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://chantepie.bibenligne.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

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