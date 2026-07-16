UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chantepie

Défi découverte des coulisses de la médiathèque, Médiathèque de Chantepie, Chantepie

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Chantepie · Chantepie

Défi découverte des coulisses de la médiathèque, Médiathèque de Chantepie, Chantepie

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Chantepie
Adresse
86 avenue andre bonnin 35135 Chantepie
Ville
35135 Chantepie
Département
Ille-et-Vilaine

Défi découverte des coulisses de la médiathèque Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque de Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

L’équipe vous propose une formation accélérée. Catalogage, équipement, réparation, lecture, retards : devenez apprentis médiathécaires. Attention aux pièges ! Réussirez-vous à valider votre diplôme ?

Médiathèque de Chantepie 86 avenue andre bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299410567 https://chantepie.bibenligne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://chantepie.bibenligne.fr/ »}]
Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

À voir aussi à Chantepie (Ille-et-Vilaine)