Défi d’écriture, Médiathèque Jean d’Ormesson, Le Plessis-Robinson

Défi d’écriture 12 – 15 mars Médiathèque Jean d’Ormesson Hauts-de-Seine

Début : 2026-03-12T00:00:00+01:00 – 2026-03-12T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-15T00:00:00+01:00 – 2026-03-15T23:59:00+01:00

Concours d’écriture sur le thème de « Dis-moi dix mots pour un monde à venir » en reprennant obligatoirement les dix mots de l’édition

Médiathèque Jean d’Ormesson 01 place Jane Rhodes Le Plessis-Robinson Le Plessis-Robinson 92350 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dis-moi Dix mots