Défi domino de livres Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Défi domino de livres Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau samedi 4 octobre 2025.

Défi domino de livres Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Per Jakez Helias Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Défi dominos de livres

La médiathèque lance un défi : rélaiser un grand domino de livres dans la médiathèque le temps de ces Bibli en folie !

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0298857600 https://mediatheque.landerneau.bzh/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Per.Jakez.Helias/;https://www.instagram.com/mediathequeperjakezhelias/ Médiathèque municipale, ouverte en 2002 et entièrement réaménagée en 2025. en centre ville, facilement accessible

Biblis en folie 2025

@Pixabay-Alkemade