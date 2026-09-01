Informations pratiques

Arc-sous-Cicon

Défi du Crêt Monniot

Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A partir de 9h.

Organisé par le Cyclo Arquillon.

Défi 4h en vélo, trail ou pédestre, à partir de 16 ans ou solo ou en équipe. Randonnées pédestres 9,8Km ou 8,5Km. Parcours agilité pour les enfants (3 à 12 ans). Au profit de l’association Un petit Pas vers la Différence. Buvette et petite restauration sur place.

Se renseigner pour les tarifs.

Inscriptions en ligne. .

Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 60 02 81

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English : Défi du Crêt Monniot

L’événement Défi du Crêt Monniot Arc-sous-Cicon a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS