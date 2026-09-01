Défi du Crêt Monniot Arc-sous-Cicon
dimanche 20 septembre 2026 · Arc-sous-Cicon
Informations pratiques
Arc-sous-Cicon
Défi du Crêt Monniot
Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A partir de 9h.
Organisé par le Cyclo Arquillon.
Défi 4h en vélo, trail ou pédestre, à partir de 16 ans ou solo ou en équipe. Randonnées pédestres 9,8Km ou 8,5Km. Parcours agilité pour les enfants (3 à 12 ans). Au profit de l’association Un petit Pas vers la Différence. Buvette et petite restauration sur place.
Se renseigner pour les tarifs.
Inscriptions en ligne. .
Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 60 02 81
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English : Défi du Crêt Monniot
L’événement Défi du Crêt Monniot Arc-sous-Cicon a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS