Défi du Gardot

Gardot Montlebon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Saurez vous relever le défi du Gardot et effectuer le plus de tours de pistes du Meix Lagor en 1h en nocturne ? Chaussez vos skis et c’est parti ! .

Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défi du Gardot

L’événement Défi du Gardot Montlebon a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER