Défi du trésor vérouillé

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

2026-04-15 2026-04-29

Défi du trésor verrouillé

Balades créatives . De 14h à 16h. Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 3 ans (nécessairement accompagnés d’un adulte). Non adhérents 10€/adhérents 8€. Forfait tribu 4 personnes 3 personnes payantes et 1 personne gratuite. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47

English :

Locked Treasure Challenge

