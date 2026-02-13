Défi emploi du Muretain-agglo à Saint-Lys, Défi-emploi, Saint-Lys

Défi emploi du Muretain-agglo à Saint-Lys Jeudi 19 février, 08h30 Défi-emploi Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite. Inscriptions pour certaines animations.

Le Muretain Agglo organise son Défi Emploi le 19 février 2026 à Saint-Lys

Le Muretain Agglo a fait de l’emploi et du développement économique une priorité. Dans le cadre de ses actions, et en partenariat avec les communes de Fonsorbes, et Saint Lys, de France Travail, de la Mission Locale et du Club des Entreprises du Muretain, le Muretain Agglo organise une nouvelle édition de son Défi Emploi le 19 février 2026, salle de la Gravette à Saint-Lys de 8h30 à 12h30.

Un événement pour les entreprises et les candidats

L’évènement, gratuit pour les visiteurs, s’adresse aux entreprises et aux candidats. C’est l’événement à ne pas manquer pour tous ceux qui cherchent un emploi ou veulent évoluer professionnellement ! Plus de 45 recruteurs venus de tous horizons seront présents pour rencontrer des candidats motivés et qualifiés.

Des coachs pour épauler les candidats

Mais ce n’est pas tout ! Le Défi Emploi, c’est également un boulevard de coachs pour aider à réaliser un CV percutant et à réussir l’entretien d’embauche. Le Club des Entreprises du Muretain sera présent pour accompagner et donner les clés pour réussir la recherche d’emploi.

La création d’entreprises

Et pour ceux qui rêvent de créer leur propre entreprise, les partenaires de la création d’entreprise seront là pour aider à concrétiser le projet.

Ne manquez pas cette occasion unique de rencontrer des professionnels, de découvrir de nouvelles opportunités et de faire avancer votre carrière !

le 19 février 2026 à la salle « La Gravette » à Saint-Lys de 8h30 à 12h30.

Pour tout renseignement : 05 34 43 30 24

