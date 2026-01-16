Défi en famille ou entre amis Salle des fêtes La Chapelle-Longueville
Défi en famille ou entre amis Salle des fêtes La Chapelle-Longueville samedi 7 février 2026.
Défi en famille ou entre amis
Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Venez vous défier en famille ou entre amis ! MULTIQUIZZ intergénérationnel. Prêts à intégrer l’équipe gagnante ? Musique, culture générale, défis visuels, mots de code … et des buzzers à toute vitesse ! Animé par Nicolas. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Buvette sur place. .
Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Défi en famille ou entre amis
L’événement Défi en famille ou entre amis La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération