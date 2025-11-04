Défi et perspectives pour l’avenir du travail social Saint-Étienne

mardi 4 novembre 2025.

Loire

Université Jean Monnet Saint-Étienne Loire

Tarif : 200 – 200 – 255 EUR

variation suivant prise de repas ou non

Date : Début : Jeudi 2025-11-04 fin : 2025-11-06
Début : Jeudi 2025-11-04
fin : 2025-11-06

Date(s) :
2025-11-04

Co-construire des synergies entre Intervention-Formation-Recherche

Colloque participatif regroupant des acteurs de l’intervention sociale, des formateurs de travailleurs sociaux, des chercheurs
  .

Université Jean Monnet
Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 95 80 70  lesrencontresdeladac@adac.asso.fr

English :

Co-constructing synergies between intervention, training and research

Participatory symposium bringing together social intervention practitioners, social worker trainers and researchers

German :

Ko-Konstruktion von Synergien zwischen Intervention-Ausbildung-Forschung

Partizipatives Kolloquium, das Akteure der sozialen Intervention, Ausbilder von Sozialarbeitern und Forscher zusammenbringt

Italiano :

Creare sinergie tra intervento, formazione e ricerca

Una conferenza partecipativa che riunisce attori dell’intervento sociale, formatori di operatori sociali e ricercatori

Espanol :

Crear sinergias entre intervención, formación e investigación

Una conferencia participativa que reunirá a agentes de la intervención social, formadores de trabajadores sociales e investigadores

