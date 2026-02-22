Défi et rando des étoiles Départ du pied du Mont Gaillard Mauléon

Défi et rando des étoiles

Départ du pied du Mont Gaillard 8 Rue du Souvenir Francais Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

L’association Rorthais Sport Endurance organise son Défi des étoiles, avec par équipe de 4 concurrents:

Course en autonomie:

Epreuve de 4h, départ à 8 h

Boucle de 600m avec 35D+ ( Mont Gaillard )

Cumulé du D+ pour atteindre des sommets

Marche caritative des étoiles

Marche caritative de 7kms et 5kms (parcours poussette)

Départ groupé à 9 h 30

Inscription sur place +2€ .

Départ du pied du Mont Gaillard 8 Rue du Souvenir Francais Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 81 35 25 vpfrorthais79@gmail.com

