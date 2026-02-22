Défi et rando des étoiles Départ du pied du Mont Gaillard Mauléon
Défi et rando des étoiles Départ du pied du Mont Gaillard Mauléon dimanche 19 avril 2026.
Défi et rando des étoiles
Départ du pied du Mont Gaillard 8 Rue du Souvenir Francais Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Rorthais Sport Endurance organise son Défi des étoiles, avec par équipe de 4 concurrents:
Course en autonomie:
Epreuve de 4h, départ à 8 h
Boucle de 600m avec 35D+ ( Mont Gaillard )
Cumulé du D+ pour atteindre des sommets
Marche caritative des étoiles
Marche caritative de 7kms et 5kms (parcours poussette)
Départ groupé à 9 h 30
Inscription sur place +2€ .
Départ du pied du Mont Gaillard 8 Rue du Souvenir Francais Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 81 35 25 vpfrorthais79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Défi et rando des étoiles
L’événement Défi et rando des étoiles Mauléon a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Bocage Bressuirais