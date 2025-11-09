Défi Float 4°édition Vittefleur

Défi Float 4°édition Vittefleur dimanche 9 novembre 2025.

Défi Float 4°édition

Lac de Caniel Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

4° édition du Défi Float sur le lac de Caniel.

Inscription obligatoire pour 5h30 de pêche 25€, le café, le repas et le pot inclus.

Pour les 12 à 18 ans 15€ avec prêt possible du bateau. .

Lac de Caniel Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 20 42 07

English : Défi Float 4°édition

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Défi Float 4°édition Vittefleur a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre