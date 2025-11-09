Défi Float 4°édition Vittefleur
Défi Float 4°édition Vittefleur dimanche 9 novembre 2025.
Défi Float 4°édition
Lac de Caniel Vittefleur Seine-Maritime
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
4° édition du Défi Float sur le lac de Caniel.
Inscription obligatoire pour 5h30 de pêche 25€, le café, le repas et le pot inclus.
Pour les 12 à 18 ans 15€ avec prêt possible du bateau. .
Lac de Caniel Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 20 42 07
