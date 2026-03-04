DÉFI GÉANT LEGO® avec UNIBRICK Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille

DÉFI GÉANT LEGO® avec UNIBRICK

Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

2026-04-18

Devenez l’architecte d’un jour ce samedi 18 avril !

Gratuit sans inscription

Rejoignez-nous pour une construction collective unique redonner vie à la Villa, brique par brique.

?? Rendez-vous à la Villa

?? Matin 10h — 12h

?? Après-midi 14h — 18h

Un concept éphémère, une seule journée pour tout bâtir. On vous attend pour poser votre pierre (en plastique) à l’édifice !

03 86 42 71 89

?? site.archeologique@escolivesstecamille.com .

Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté site.archeologique@escolivesstecamille.com

