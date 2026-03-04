DÉFI GÉANT LEGO® avec UNIBRICK Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille
Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne
Gratuit
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
2026-04-18
Devenez l’architecte d’un jour ce samedi 18 avril !
Gratuit sans inscription
Rejoignez-nous pour une construction collective unique redonner vie à la Villa, brique par brique.
?? Rendez-vous à la Villa
?? Matin 10h — 12h
?? Après-midi 14h — 18h
Un concept éphémère, une seule journée pour tout bâtir. On vous attend pour poser votre pierre (en plastique) à l’édifice !
03 86 42 71 89
?? site.archeologique@escolivesstecamille.com .
Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté site.archeologique@escolivesstecamille.com
