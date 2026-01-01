Défi glisse La Chal Saint-Jean-d’Arves
Défi glisse La Chal Saint-Jean-d’Arves lundi 19 janvier 2026.
Défi glisse
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Début : 2026-01-19 16:00:00
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Le Défi Glisse est une activité ludique et dynamique qui met à l’épreuve l’équilibre, la coordination et l’esprit d’équipe.
À travers des épreuves de glisse amusantes, les participants relèvent des défis tout en partageant un moment plein de sensations.
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
English : Sliding challenge
The Sliding Challenge is a fun and dynamic activity that tests balance, coordination and team spirit.
Through entertaining sliding events, participants take on challenges while sharing an exciting experience.
