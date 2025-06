Défi-Jeu La Malédiction du Lac Émeraude Xonrupt-Longemer Vosges

Vivez une expérience familiale unique et ludique en pleine nature. Explorez ce lieu mythique avec un sac de jeu et plongez dans sa légende en résolvant des jeux et énigmes captivants. Découvrez la légende du lac de Retournemer grâce au plan, aux cartes fournies, et accomplissez la mission ! (un sac de jeu contenant tous les éléments pour relever le défi est vendu à l’accueil de l’Office de Tourisme au prix de 18 euros). Durée moyenne de l’activité 2h30 (2km à parcourir).

+33 3 29 27 27 27

English :

Enjoy a unique family experience in the heart of nature. Explore this mythical site with a game bag and immerse yourself in its legend by solving captivating games and puzzles. Discover the legend of Lac de Retournemer using the map provided, and complete the mission! (A game bag containing all the elements needed to complete the challenge is available from the Tourist Office for 18 euros). Average length of activity: 2h30 (2km to cover).

Deutsch :

Erleben Sie ein einzigartiges, spielerisches Familienerlebnis inmitten der Natur. Erkunden Sie diesen mythischen Ort mit einer Spieltasche und tauchen Sie in seine Legende ein, indem Sie fesselnde Spiele und Rätsel lösen. Entdecken Sie die Legende des Lac de Retournemer anhand des Plans, der mitgelieferten Karten und erfüllen Sie die Mission! (Eine Spieltasche mit allen Elementen, um die Herausforderung zu meistern, wird am Empfang des Fremdenverkehrsamtes zum Preis von 18 Euro verkauft). Durchschnittliche Dauer der Aktivität: 2,5 Stunden (2 km zu laufen).

Italiano :

Godetevi un’esperienza unica in famiglia nel cuore della natura. Esplorate questo luogo leggendario con una borsa da gioco e immergetevi nella sua leggenda risolvendo giochi ed enigmi accattivanti. Scoprite la leggenda del Lac de Retournemer utilizzando la mappa fornita e completate la missione! (Una borsa gioco contenente tutto il necessario per completare la sfida è in vendita presso l’Ufficio del Turismo al prezzo di 18 euro). Durata media dell’attività: 2h30 (2km da percorrere).

Español :

Disfruta de una experiencia familiar única en plena naturaleza. Explora este lugar legendario con una bolsa de juegos y sumérgete en su leyenda resolviendo cautivadores juegos y rompecabezas. Descubre la leyenda del lago de Retournemer con el mapa que se proporciona y completa la misión (Una bolsa de juego con todo lo necesario para completar el desafío está a la venta en la Oficina de Turismo por 18 euros). Duración media de la actividad: 2h30 (2km a recorrer).

