Défi jeu Le Secret Volé de l’Abbaye de Murbach

20 rue de Guebwiller Murbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Ce jeu d’enquête immersif d’environ 2h plonge les joueurs au XVe siècle, à la rencontre de Sigmund, un moine copiste passionné par Vlad l’Empaleur. Ce dernier lui confie un secret maléfique pour protéger l’abbaye… mais à quel prix ? Les joueurs devront résoudre une série d’énigmes pour sauver l’abbaye et lever la malédiction.

Défi jeu pour les 10-14 ans.

Ce jeu d’enquête immersif d’environ 2h plonge les joueurs au XVe siècle, à la rencontre de Sigmund, un moine copiste passionné par Vlad l’Empaleur. Ce dernier lui confie un secret maléfique pour protéger l’abbaye… mais à quel prix ? Un manuscrit arraché, une abbaye en ruines et l’ombre de Vlad l’Empaleur qui plane sur Murbach…

Remontez le fil de l’histoire et découvrez la puissance oubliée du Bleu de Protection. Oserez-vous entrer dans la légende et restaurer l’équilibre du lieu ? Un jeu où chaque pierre semble murmurer un secret…

Sac de jeu, en vente à l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller et auprès de vendeurs partenaires. Jeu praticable d’avril à octobre. (Prix du sac 19€) .

20 rue de Guebwiller Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This immersive 2-hour investigative game takes players back to the 15th century to meet Sigmund, a copyist monk fascinated by Vlad the Impaler. The latter entrusts him with an evil secret to protect the abbey? but at what price? Players must solve a series of riddles to save the abbey and lift the curse.

L’événement Défi jeu Le Secret Volé de l’Abbaye de Murbach Murbach a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller