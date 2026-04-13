Défi « J’y vais ! », Moselle, Metz

Défi « J’y vais ! » 1 – 3 mai Moselle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

Pour la 6ème année consécutive, le Département de la Moselle participe au défi « J’y vais ! », le défi des mobilités durables en Grand Est.

Pour cette nouvelle édition 2026, les 3 300 agents de la collectiivté et les collégiens des 90 collèges mosellans sont invités à tester les mobilités durables : marche, vélo, mobilités actives, covoiturage et transports en commun !

1 mois, pour se challenger, 1 mois pour tester, 1 mois pour approuver !

Moselle Département de la Moselle Metz 57050 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://defi-jyvais.fr/ »}]

Le défi des mobilités durables qui fait bouger le Grand est !

@Inititaives Durables