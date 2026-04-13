Défi « J’y vais ! », Moselle, Metz
Défi « J’y vais ! », Moselle, Metz vendredi 1 mai 2026.
Défi « J’y vais ! » 1 – 3 mai Moselle Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00
Pour la 6ème année consécutive, le Département de la Moselle participe au défi « J’y vais ! », le défi des mobilités durables en Grand Est.
Pour cette nouvelle édition 2026, les 3 300 agents de la collectiivté et les collégiens des 90 collèges mosellans sont invités à tester les mobilités durables : marche, vélo, mobilités actives, covoiturage et transports en commun !
1 mois, pour se challenger, 1 mois pour tester, 1 mois pour approuver !
Moselle Département de la Moselle Metz 57050 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://defi-jyvais.fr/ »}]
Le défi des mobilités durables qui fait bouger le Grand est !
@Inititaives Durables
À voir aussi à Metz (Moselle)
- HELOISE DE CLERMONT TONNERRE – HELOISE DE CLERMONT TONNERRE DANS QUI SU COMEDIE DE METZ Metz 14 avril 2026
- L’ARGENT IMMOBILIER COMEDIE DE METZ Metz 15 avril 2026
- Cultur’ados à l’Agora L’Agora Médiathèque-centre social Metz 15 avril 2026
- Visite guidée de Metz atelier Saint-Pierre-Aux-Nonnains Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz 15 avril 2026
- Les sept dernières paroles du Christ en croix Place St Vincent Metz 15 avril 2026