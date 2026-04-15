Défi « J’y vais », PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon, Guebwiller

Défi « J’y vais » 1 – 31 mai PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:58:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Le PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon, qui regroupe 4 Communautés de Communes : Alsace Rhin-Brisach, Centre Haut-Rhin, Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux et Région de Guebwiller, coordonne localement l’organisation de cette 16ème édition du Défi « J’y vais ! ».

Le principe est simple : encourager les salariés, agents, élèves et équipes enseignantes à utiliser, pour les trajets domicile-travail ou domicile-école, des modes de déplacements alternatifs ou actifs : covoiturage, marche, vélo, trottinette, rollers, transports en commun lorsqu’ils existent…

La participation est gratuite et facile à mettre en place, et l’organisation souple et ajustable, avec des outils de suivi prêts à utiliser.

Une remise de prix est organisée à l’échelle du territoire et permet de valoriser les lauréats et toutes les structures participantes.

Pourquoi participer ?

Défi employeur : Participer au défi, c’est l’occcasion de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, valoriser l’engagement RSE de la structure, améliorer la qualité de vie au travail et renforcer la cohésion d’équipe.

Défi scolaire : Le défi permet de sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux, encourager l’adoption de nouvelles habitudes, améliorer la santé physique et mentale des élèves, favoriser l’autonomie et les interactions sociales et développer la sécurité routière.

Un défi solidaire : L’ensemble des kilomètres parcourus par les participants du Défi « J’y vais ! » est converti en dotation financière d’un montant maximum de 2000 euros au profit d’une entité œuvrant dans les domaines des mobilités actives, solidaires, partagées ou inclusives.

Informations pratiques

Infos et inscription sur le site du défi : www.defi-jyvais.fr

Besoin d’aide ? Contactez votre référente au PETR Rhin Vignoble Grand Ballon :

Mme Lila Davrou-Swierkowski – climat@rvgb.fr – 03 89 83 71 93

PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon 170, rue de la République 68500 GUEBWILLER Guebwiller 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « climat@rvgb.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 83 71 93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.defi-jyvais.fr/ »}] [{« link »: « http://www.defi-jyvais.fr »}, {« link »: « mailto:climat@rvgb.fr »}]

Le défi des mobilités durables qui fait bouger le Grand Est ! Entreprise, établissement public, association, école, collège et lycée, participez gratuitement à ce challenge collectif !