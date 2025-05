DÉFI KAPLA – Cabrières, 8 juillet 2025 07:00, Cabrières.

Hérault

DÉFI KAPLA 10 rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

La tour la plus haute du monde, la cabane la plus cool de l’univers et toutes les créations les plus invraisemblables…Ton imagination est la seule limite ! Seras-tu assez agiles pour relever ton défi ?

Un peu de patience, d’adresse et d’imagination, les Kapla permettent des constructions plus folles les unes que les autres. Alors, prêts à relever le défi ?

La tour la plus haute du monde, la cabane la plus cool de l’univers et toutes les créations les plus invraisemblables…Ton imagination est la seule limite ! Seras-tu assez agiles pour relever ton défi ?

À partir de 6 ans.

Gratuit Sur inscription. .

10 rue de l’Église

Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

English :

The tallest tower in the world, the coolest tree house in the universe and all the most incredible creations… Your imagination is the only limit! Will you be agile enough to meet your challenge?

German :

Der höchste Turm der Welt, das coolste Baumhaus des Universums und alle möglichen unglaublichen Kreationen… Deine Fantasie ist die einzige Grenze! Wirst du flink genug sein, um deine Herausforderung zu meistern?

Italiano :

La torre più alta del mondo, la casa sull’albero più bella dell’universo e tutte le creazioni più incredibili… L’unico limite è la vostra immaginazione! Sarete abbastanza agili da affrontare la sfida?

Espanol :

La torre más alta del mundo, la casa del árbol más chula del universo y todas las creaciones más increíbles… ¡Tu imaginación es el único límite! ¿Serás lo bastante ágil para superar tu reto?

L’événement DÉFI KAPLA Cabrières a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS