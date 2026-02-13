Défi KAPLA, Maison Rouge musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Défi KAPLA 27 février et 6 mars Maison Rouge musée des vallées cévenoles Gard

Début : 2026-02-27T14:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Venez vivre un moment ludique et convivial autour du célèbre jeu de construction « Kapla ». Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rendez-vous au musée où des centaines de planchettes de bois vous attendent. Lors de cet atelier, relevez le défi de reproduire en 3D un objet de la collection tiré au sort…

Maison Rouge musée des vallées cévenoles 35 Grand rue, 30270 Saint-Jean du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 10 48 https://www.maisonrouge-musee.fr https://www.facebook.com/MaisonRougeMusee/ [{« type »: « email », « value »: « maisonrouge@alesagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 10 48 »}]

1h pour reproduire un objet de la collection tiré au sort Pour tous à partir de 8 ans, gratuit sur inscription Maison Rouge Défi