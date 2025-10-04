Défi lecture Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Entrée libre

2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

La médiathèque lance un défi aux autres bibliothèques : qui lira le plus de livres dans la journée à la médiathèque ?

Dès que vous avez lu un livre, venez vous enregistrer à l’accueil pour établir le record du plus grand nombre de livres lus en une journée !

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0298857600 https://mediatheque.landerneau.bzh/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Per.Jakez.Helias/;https://www.instagram.com/mediathequeperjakezhelias/ Médiathèque municipale, ouverte en 2002 et entièrement réaménagée en 2025. en centre ville, facilement accessible

Biblis en folie 2025

@Ville de Landerneau