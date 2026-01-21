Défi-lectures février 2026 Nogent-le-Rotrou
Défi-lectures février 2026 Nogent-le-Rotrou samedi 7 février 2026.
Défi-lectures février 2026
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07
1er rdv 2026 du défi-lectures pour découvrir la nouvelle sélection.
Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque autour d’un petit-déjeuner )
Découvertes, coups de cœur, objectifs venez échanger !
A partir de 14 ans.
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
1st rdv 2026 of the défi-lectures to discover the new selection.
The library’s fun breakfast get-togethers )
Discoveries, favorites, objectives: come and chat!
Ages 14 and up.
L’événement Défi-lectures février 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-21 par OTs DU PERCHE