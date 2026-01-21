Défi-lectures février 2026 Nogent-le-Rotrou

Défi-lectures février 2026

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

1er rdv 2026 du défi-lectures pour découvrir la nouvelle sélection.

Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque autour d’un petit-déjeuner )

Découvertes, coups de cœur, objectifs venez échanger !

A partir de 14 ans.

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

1st rdv 2026 of the défi-lectures to discover the new selection.

The library’s fun breakfast get-togethers )

Discoveries, favorites, objectives: come and chat!

Ages 14 and up.

