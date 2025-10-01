DÉFI LÉGO CHEVAL DE TROIE Centre Culturel Georges Brassens Paimbœuf
Centre Culturel Georges Brassens 26 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2025-10-01 15:00:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
Dans le cadre de bibliothèques en fête
Après avoir écouté l’histoire du Dernier clou du cheval de Troie , les enfants sont invités à réaliser ce cheval où peuvent se cacher Ulysse et ses compagnons guerriers. Libres à eux d’œuvrer seuls ou en équipe. .
Centre Culturel Georges Brassens 26 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 47 66 biblio@paimboeuf.fr
