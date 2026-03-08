Défi lego Saint-Jeures

Défi lego

Médiathèque Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24

2026-07-24

Venez, au fil de l’après-midi, faire des constructions de lego. Seule limite votre imagination ! Tout public.

Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Come along for an afternoon of Lego building. The only limit is your imagination! All ages.

